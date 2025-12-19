Nuove modifiche alle pensioni: salta la stretta sul riscatto della laurea, mentre restano l’allungamento delle finestre e l’opt-out per i giovani neoassunti. In un quadro in continua evoluzione, le recenti decisioni aprono nuovi scenari per il sistema previdenziale italiano, con particolare attenzione alle politiche di flessibilità e alle opportunità di risparmio per le future generazioni.

© Quotidiano.net - Pensioni, si cambia ancora. Salta la stretta sul riscatto. E in manovra c’è un caso armi

Roma, 19 dicembre 2025 – Cancellata la stretta sul riscatto della laurea. Resta l’allungamento delle “finestre” e l’opt-out (il silenzio-senso) per l’adesione dei giovani neoassunti ai fondi pensione. Il governo corre ai ripari e, dopo la levata di scudi della Lega e le riserve della premier Giorgia Meloni, riscrive di nuovo il capitolo pensioni della manovra. Arriva un subemendamento che produce un effetto politico chiarissimo: salta la norma più contestata, quella che “depotenziava” il riscatto della laurea come scorciatoia per raggiungere prima la pensione anticipata. Ma la Lega con Claudio Borghi punta a rivedere anche l’allungamento delle finestre: “Vanno eliminate anche quelle”, insiste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Manovra, caos pensioni: salta la stretta sul riscatto della laurea ma resta il nodo delle finestre

Leggi anche: Pensioni, salta la stretta sul riscatto di laurea. Resta l'allungamento delle finestre mobili. La maggioranza si riunisce

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pensioni, nuovi emendamenti in Manovra: cosa cambia per il riscatto della laurea; Manovra, salta tutto il pacchetto pensioni. Crisi evitata di un soffio; Manovra, salta la stretta sul riscatto di laurea per l'anticipo della pensione; Salta dalla manovra la stretta sul riscatto della laurea.

Pensioni, si cambia ancora. Salta la stretta sul riscatto. E in manovra c’è un caso armi - Emendamento sulla produzione e il commercio di materiale per la difesa ... quotidiano.net