Pensioni scontro Lega-Giorgetti | la telefonata al ministro che lo fa ritrattare

Nella notte di tensioni e fibrillazioni, Lega e Giorgetti si affrontano su questioni di pensioni, con un ultimatum che mette a rischio le misure chiave. La telefonata al ministro sembra aver spinto il Carroccio a ritrattare, segnando un punto di svolta in un clima politico già turbolento. La difficile trattativa mette in discussione il futuro delle riforme previdenziali e il rapporto tra i vertici leghisti e il governo.

© Ildifforme.it - Pensioni, scontro Lega-Giorgetti: la telefonata al ministro che lo fa ritrattare E' ultimatum dal Carroccio nella notte in cui si registrano fibrillazioni leghiste e il governo sembra costretto a dire addio alle misure sulle pensioni che fanno storcere il naso a via Bellerio. Matteo Salvini interviene mandando avanti Romeo mentre il Mef e Palazzo Chigi trovano la quadra per costruire la strategia adeguata a proseguire. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: La Lega "minaccia" Giorgetti e fa saltare tutto il pacchetto pensioni: Salvini “spinge” la faida interna sulla manovra, scontro totale e norme da rifare Leggi anche: Manovra, scontro sulle pensioni: la chiamata tra Romeo e Giorgetti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giorgetti cede alla Lega, retromarcia sulle pensioni; Pensioni in manovra, scontro in maggioranza. Il Mef chiude a modifiche e la Lega minaccia: “Non votiamo”; Speciale Manovra/4. Pensioni, salta il taglio ai riscatti - Scontro Mef-Lega sulle finestre; Pensioni, il giallo della «manina». Meloni: «La norma sarà corretta». La Lega "minaccia" Giorgetti e fa saltare tutto il pacchetto pensioni: Salvini “spinge” la faida interna sulla manovra, scontro totale e norme da rifare - Eliminate tutte le norme sulla previdenza: cancellata la stretta sul riscatto della laurea, annullato l’allungamento delle “finestre” e decaduto il silenzio- quotidiano.net

Manovra, scontro sulle pensioni: la chiamata tra Romeo e Giorgetti - Dopo lo strappo sul pacchetto previdenziale inserito dal governo in manovra, lo scontro all'interno della Lega con la chiamata tra Giorgetti e Romeo. msn.com

Scontro sulle pensioni, Governo cambia la Manovra 2026/ Lega: “nessuna lite con Giorgetti, colpe tecnici MEF” - Manovra 2026, cos'è successo in Commissione Bilancio sul maxi emendamento: saltano le norme sulle pensioni dopo il blitz della Lega ... ilsussidiario.net

Dafne Musolino Iv Un colossale pasticcio, una clamorosa retromarcia: per togliere la norma sulle pensioni, inserita nel maxi emendamento del governo alla Manovra, e su cui nella notte c'e' stato lo scontro con la Lega. x.com

Giorgetti costretto alla ritirata, scontro a destra sulla Manovra: la Lega minaccia il governo e fa saltare la stretta sulle pensioni - facebook.com facebook

