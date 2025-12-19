Pensioni saltano riscatto laurea e finestre mobili dopo lo scontro in maggioranza sulla manovra

Il dibattito sulle pensioni si accende nuovamente, con il governo che annuncia un passo indietro sulla stretta al riscatto della laurea. Dopo le tensioni interne alla maggioranza, la misura viene eliminata, aprendo nuovi scenari per chi desidera anticipare il pensionamento. La discussione si sposta ora su finestre mobili e altre modalità, mentre l’attenzione si concentra sulle future riforme e sui possibili effetti per i lavoratori.

Il governo ha fatto marcia indietro sulla stretta al riscatto della laurea per le pensioni anticipate, eliminandola dopo il caso scoppiato all'interno della stessa maggioranza. Sull'allungamento delle finestre mobili per lasciare prima il lavoro invece, erano attese modifiche. Ma alla fine si è deciso di stralciare gran parte del maxiemendamento, eliminando l'estensione delle finestre mobili e le penalizzazioni sul riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

