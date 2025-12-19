Pensioni Pd | Giorgetti sfiduciato

16.40 "Il ministro Giorgetti è di fatto sfiduciato". Lo dice la leader Pd, Schlein,in conferenza stampa al Senato. "La maggioranza si è rotta per le loro divisioni, ha tentato il colpo di mano ma siamo riusciti a fermarla", afferma. L'aumento dell'età pensionabile resta per il 96% dei lavoratori", "è il più grande tradimento del governo Meloni". "Il ministro dell'Economia è stato smentito dal suo stesso partito. Chiediamo che venga in Parlamento o dia le dimissioni", dice il capogruppo Boccia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Manovra: saltano le norme su pensioni, Tfr e assicurazioni. Le opposizioni: 'Diktat della Lega, Giorgetti si dimetta' - Depositato un nuovo emendamento del governo con iperammortamento e Pnrr, il resto in un prossimo decreto (ANSA) ... ansa.it