Pensioni Pd | Giorgetti sfiduciato
16.40 "Il ministro Giorgetti è di fatto sfiduciato". Lo dice la leader Pd, Schlein,in conferenza stampa al Senato. "La maggioranza si è rotta per le loro divisioni, ha tentato il colpo di mano ma siamo riusciti a fermarla", afferma. L'aumento dell'età pensionabile resta per il 96% dei lavoratori", "è il più grande tradimento del governo Meloni". "Il ministro dell'Economia è stato smentito dal suo stesso partito. Chiediamo che venga in Parlamento o dia le dimissioni", dice il capogruppo Boccia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Giorgetti: pensioni minime per 1,1 mln
Leggi anche: Antisemitismo, Gasparri fa esplodere il Pd: Delrio “copia” la sua legge e viene “sfiduciato”, rissa tra Prodi e Lepore
Manovra: saltano le norme su pensioni, Tfr e assicurazioni. Le opposizioni: 'Diktat della Lega, Giorgetti si dimetta' - Depositato un nuovo emendamento del governo con iperammortamento e Pnrr, il resto in un prossimo decreto (ANSA) ... ansa.it
Manovra, Lega di traverso: il governo sfiora la crisi e si rimangia tutto il pacchetto pensioni. Le opposizioni: “Implodono, Giorgetti lasci” - La seduta serale della commissione Bilancio del Senato che avrebbe dovuto procedere spedita nel voto sugli ... ilfattoquotidiano.it
Caos pensioni, stretta scongiurata ma non la crisi di Governo: chieste le dimissioni di Giorgetti - Caos sulle pensioni: la Lega blocca le finestre anticipate, Giorgetti nel mirino e il governo rischia instabilità ... tag24.it
#TG2000 - La politica alle prese con la Manovra. Stralciato il tema prepensionamenti. La legge di bilancio in discussione in Parlamento. #19dicembre #Manovra #prepensionamenti #pensioni #Giorgetti #governo #Meloni #politica #parlamento #news #TV200 - facebook.com facebook
#TG2000 - #Manovra, stralciato il tema #prepensionamenti #19dicembre #pensioni #Giorgetti #governo #Meloni #politica #parlamento #news #TV2000 @tg2000it x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.