Pensioni Pd | Giorgetti sfiduciato

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.40 "Il ministro Giorgetti è di fatto sfiduciato". Lo dice la leader Pd, Schlein,in conferenza stampa al Senato. "La maggioranza si è rotta per le loro divisioni, ha tentato il colpo di mano ma siamo riusciti a fermarla", afferma. L'aumento dell'età pensionabile resta per il 96% dei lavoratori", "è il più grande tradimento del governo Meloni". "Il ministro dell'Economia è stato smentito dal suo stesso partito. Chiediamo che venga in Parlamento o dia le dimissioni", dice il capogruppo Boccia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

