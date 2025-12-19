Pensioni panico e manine | l’incapace e ridicolo Governo italiano frena di colpo e Meloni sterza urlando tranquilli correggiamo tutto!

Tra polemiche e tensioni, il Governo italiano si ferma improvvisamente sulle pensioni, generando sconcerto e smarrimento. Meloni tenta di rassicurare, mentre opposizioni e alleati si contendono la scena. La manovra balla sul filo e il voto si avvicina tra polemiche e scetticismo: un’Italia alle prese con crisi e contraddizioni, tra annunci e ripensamenti.

pensioni panico e manine l8217incapace e ridicolo governo italiano frena di colpo e meloni sterza urlando tranquilli correggiamo tutto

© Ilgiornaleditalia.it - Pensioni, panico e manine: l’incapace e ridicolo Governo italiano frena di colpo e Meloni sterza urlando “tranquilli, correggiamo tutto!”

La Lega punta il dito sul Mef, le opposizioni ringhiano, la manovra balla sul filo e il voto arriva tra panettoni e fiducia: siamo una barzelletta C’era odore di gomma bruciata e over sessanta sull’orlo di una crisi di nervi quando il Governo ha inchiodato: dietrofront sulle pensioni. Dopo or. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

