Pensioni panico e manine | l’incapace e ridicolo Governo italiano frena di colpo e Meloni sterza urlando tranquilli correggiamo tutto!

Tra polemiche e tensioni, il Governo italiano si ferma improvvisamente sulle pensioni, generando sconcerto e smarrimento. Meloni tenta di rassicurare, mentre opposizioni e alleati si contendono la scena. La manovra balla sul filo e il voto si avvicina tra polemiche e scetticismo: un’Italia alle prese con crisi e contraddizioni, tra annunci e ripensamenti.

