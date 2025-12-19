Pensioni panico e manine | il Governo italiano frena di colpo e Meloni sterza urlando tranquilli correggiamo tutto!

Il Governo italiano annuncia un dietrofront sulle pensioni, scatenando confusione e polemiche tra le forze politiche. Tra tensioni, accuse e incertezze, la manovra si trova sull’orlo di un precipizio, mentre il Parlamento si prepara a votare tra panettoni e tensione. Un quadro di incertezza che lascia gli italiani smarriti, tra promesse tradite e una politica che sembra ballare sul filo del rasoio.

C'era odore di gomma bruciata e over sessanta sull'orlo di una crisi di nervi quando il Governo ha inchiodato: dietrofront sulle pensioni. Fornero "Sulle pensioni nessuna 'manina'. Il governo ha preso atto che la mia riforma non si cambia" - Parla l'ex ministra: "Ma la misura che penalizza il riscatto degli anni di laurea è un'assurdità, una vera follia.

Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea - Dopo una giornata di dubbi e polemiche, il leghista e relatore alla Legge di Bilancio Claudio Borghi ha annunciato: "Ho fatto depositare" l'emendamento "che cancella la parte relativa alle pensioni, r ... tg24.sky.it

Pensioni: Misiani (PD), maggioranza a pezzi, dal governo presa in giro - La riformulazione del governo non risolve nulla: viene tolta solo la parte sul riscatto delle lauree, mentre resta intatta la norma che allunga le ... ansa.it

