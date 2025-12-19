Pensioni no alla stretta sul riscatto di laurea Caos modifiche Lega | non votiamo emendamento
Le recenti modifiche alle pensioni hanno generato tensioni e incertezze, con la Lega che dichiara di non votare l’emendamento sul riscatto di laurea. La proposta di inasprimento dei criteri sembra essere sfumata, mentre si prospetta un possibile allungamento dei requisiti. La discussione continua, lasciando aperti molti dubbi sulle future normative pensionistiche e sulle implicazioni per i cittadini interessati.
La cancellazione dell'ipotesi di inasprimento dei criteri pensionistici per chi ha riscattato la laurea salterebbe completamente mentre rimarrebbe l'ipotesi di un allungamento delle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Caso pensioni, verso lo stop alla stretta sul riscatto della laurea. Restano le finestre. Depositato un nuovo emendamento
Leggi anche: Pensioni, doppia stretta: tempi più lunghi. E il riscatto della laurea varrà (molto) meno | La Lega non ci sta: presenteremo modifiche
Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea; Stretta sulle pensioni, scontro in maggioranza. Retromarcia su contanti e oro; Pensioni: dal 2026 arriva la stretta. Cosa cambia per uscite anticipate, TFR e riscatto laurea; Manovra, arriva subemendamento della Lega contro la stretta sulle pensioni.
Riscatto laurea per pensione anticipata in manovra, stretta non retroattiva: le simulazioni e chi ci perde - Sulla stretta del governo sul riscatto della laurea breve ai fini della pensione anticipata arriva lo stop di Meloni, che chiede di bloccare la retroattività ... fanpage.it
Pensioni, stretta sul riscatto della laurea: cosa cambia davvero e perché scoppia lo scontro politico - La manovra introduce una progressiva sterilizzazione dei mesi riscattati ai fini della pensione anticipata dal 2031 al 2035, senza ridurre i costi a carico dei lavoratori. panorama.it
Riscatto della laurea, ci sarà la stretta o no? Cosa può cambiare per la pensione anticipata con la Manovra - emendamento alla legge di Bilancio riduce dal 2031 il valore del riscatto della laurea ai fini pensionistici, allungando i tempi di uscita dal lavoro. msn.com
Cancellata la stretta sul riscatto della laurea. Resta l’allungamento delle “finestre” e l’adesione automatica ai fondi pensione complementari Leggi l'articolo #Pensioni - facebook.com facebook
Giorgetti indica che le finestre allungate sono una clausola di salvaguardia. Sui riscatti, versate pure per i contributi ma senza incidere sulla data di pensionamento. Pensioni, salta la stretta sui riscatti della laurea, rimangono le finestre. Sospesi i lavori in comm x.com
