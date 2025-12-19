Pensioni no alla stretta sul riscatto di laurea Caos modifiche Lega | non votiamo emendamento

Le recenti modifiche alle pensioni hanno generato tensioni e incertezze, con la Lega che dichiara di non votare l’emendamento sul riscatto di laurea. La proposta di inasprimento dei criteri sembra essere sfumata, mentre si prospetta un possibile allungamento dei requisiti. La discussione continua, lasciando aperti molti dubbi sulle future normative pensionistiche e sulle implicazioni per i cittadini interessati.

Pensioni, stretta sul riscatto della laurea: cosa cambia davvero e perché scoppia lo scontro politico - La manovra introduce una progressiva sterilizzazione dei mesi riscattati ai fini della pensione anticipata dal 2031 al 2035, senza ridurre i costi a carico dei lavoratori. panorama.it

Riscatto della laurea, ci sarà la stretta o no? Cosa può cambiare per la pensione anticipata con la Manovra - emendamento alla legge di Bilancio riduce dal 2031 il valore del riscatto della laurea ai fini pensionistici, allungando i tempi di uscita dal lavoro. msn.com

Cancellata la stretta sul riscatto della laurea. Resta l’allungamento delle “finestre” e l’adesione automatica ai fondi pensione complementari Leggi l'articolo #Pensioni - facebook.com facebook

Giorgetti indica che le finestre allungate sono una clausola di salvaguardia. Sui riscatti, versate pure per i contributi ma senza incidere sulla data di pensionamento. Pensioni, salta la stretta sui riscatti della laurea, rimangono le finestre. Sospesi i lavori in comm x.com

