Pensioni nel 2026 scatta la perequazione | +1,4% e minimo a 611,85 euro

Dal 1° gennaio 2026, le pensioni subiranno una rivalutazione dello 0,4%, portando il minimo a 611,85 euro. La perequazione è fissata al +1,4%, con eventuali conguagli nel 2027. Questo adeguamento rappresenta un passo importante per garantire un miglioramento del potere d'acquisto dei pensionati italiani, in un contesto economico in evoluzione.

Dal 1° gennaio 2026 la percentuale di variazione utile al calcolo della rivalutazione delle pensioni è fissata a +1,4%, “salvo conguaglio” che verrà effettuato nell’adeguamento dell’anno successivo. La cornice normativa è indicata dall’Inps: la misura discende dal decreto interministeriale del 19 novembre 2025 e viene richiamata in una circolare dell’Istituto, che traduce il dato percentuale in una cifra chiave per tutto il sistema. Su questa base, infatti, il trattamento minimo di pensione sale a 611,85 euro. Non è un dettaglio tecnico: l’Inps ricorda che proprio questo importo viene preso a riferimento anche per individuare, nel 2026, i limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito, cioè quelle misure che si attivano o si spengono al variare delle soglie economiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

