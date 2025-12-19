Pensioni minime+1,4% nel 2026 | 611 euro

L'Inps annuncia un aumento delle pensioni minime, che nel 2026 saliranno a 611,85 euro, con un incremento dello 1,4%. La circolare ufficiale conferma il nuovo importo, offrendo maggiore sostegno ai pensionati con assegni più bassi. Questo adeguamento rappresenta un importante passo verso il rafforzamento della tutela sociale per le categorie più vulnerabili.

14.56 In una circolare l'Inps chiarisce che il nuovo importo del trattamento minimo di pensione sale a 611,85 euro. Il decreto interministeriale del 19 novembre 2025 fissa infatti a +1,4% la percentuale di rivalutazione dal primo gennaio 2026, salvo conguaglio per l'anno successivo. Per il 2025 la rivalutazione è allo 0,8% e non sono previsti conguagli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Nel 2026 le pensioni minime aumenteranno di 20 euro

Leggi anche: Rivalutazione pensioni, dal 2026 fino a +611 euro: le simulazioni per reddito

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inps, nel 2026 pensioni saranno rivalutate dell'1,4%, trattamento minimo a 611 euro - La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4% dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di pereq ... ansa.it