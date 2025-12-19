Pensioni minime+1,4% nel 2026 | 611 euro
L'Inps annuncia un aumento delle pensioni minime, che nel 2026 saliranno a 611,85 euro, con un incremento dello 1,4%. La circolare ufficiale conferma il nuovo importo, offrendo maggiore sostegno ai pensionati con assegni più bassi. Questo adeguamento rappresenta un importante passo verso il rafforzamento della tutela sociale per le categorie più vulnerabili.
14.56 In una circolare l'Inps chiarisce che il nuovo importo del trattamento minimo di pensione sale a 611,85 euro. Il decreto interministeriale del 19 novembre 2025 fissa infatti a +1,4% la percentuale di rivalutazione dal primo gennaio 2026, salvo conguaglio per l'anno successivo. Per il 2025 la rivalutazione è allo 0,8% e non sono previsti conguagli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Nel 2026 le pensioni minime aumenteranno di 20 euro
Leggi anche: Rivalutazione pensioni, dal 2026 fino a +611 euro: le simulazioni per reddito
Inps, nel 2026 pensioni saranno rivalutate dell'1,4%, trattamento minimo a 611 euro - La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4% dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di pereq ... ansa.it
Pensioni, tabelle aumenti rivalutazione ufficiale Inps: tutti gli importi dal 2026 - L’Inps ha concluso le operazioni di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali in vista dei pagamenti del 2026. msn.com
Pensioni, aumenti 2026 più bassi delle attese? Simulazione importi per fasce reddito con la rivalutazione per l'inflazione - Ma le ultime proiezioni dell'Inps (che completerà entro la fine del prossimo gennaio le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali che si applicheranno sugli assegni ... corriereadriatico.it
AUMENTO PENSIONI: Tutti gli importi UFFICIALI del 2026!
Eccoli, i campioni dell’abolizione della Fornero. Quelli che per anni hanno agitato le piazze e i talk show promettendo pensioni più alte, pensioni minime “dignitose”, uscita anticipata dal lavoro, fine delle “ingiustizie”. Parole semplici, slogan efficaci, applausi fa - facebook.com facebook
Qualche anno fa Giorgia Meloni prometteva la pensione a 60 anni e con 41 di contributi, poi al governo ha fatto l'opposto: ha allungato l'età pensionabile e alzato le finestre di uscita. Diceva che le pensioni non dovevano essere legate all'aspettativa di vita, og x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.