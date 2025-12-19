Pensioni invariato il riscatto di laurea Si tratta sui tempi per avere l’assegno

Il dibattito sulle pensioni si fa sempre più acceso, con il riscatto di laurea che rimane invariato e le parole di Giancarlo Giorgetti sulla stabilità dei requisiti di uscita. Lucio Malan propone di semplificare ulteriormente, eliminando anche le modifiche alle finestre mobili. Una discussione che riflette le attese di un sistema previdenziale più chiaro e sostenibile.

Giancarlo Giorgetti: «Non aumentiamo i requisiti per uscire dal lavoro». Lucio Malan: «Meglio eliminare pure i ritocchi alle finestre mobili». La proposta di legge targata Fdi, che rischiava di far pagare a chi è puntuale le bollette dei morosi, finisce nel cassetto. Matteo Salvini: «No a nuova burocrazia». Galeazzo Bignami: «Confronto necessario». Confedilizia: «L'obbligo del revisore inciderebbe sui più poveri». Il ministro dell'Università rivendica il nuovo semestre filtro per accedere alla facoltà di Medicina: «È prevista anche una graduatoria di recupero, gli studenti non perderanno l'anno».

Pensioni, riscatto laurea e finestre di uscita, cosa cambia? Le nuove regole e quelle che restano - Il governo ha presentato un subemendamento: per chi ha riscattato o intende riscattare il corso di studi universitari non cambia nulla ... msn.com

Pensioni, come cambiano le regole su riscatto della laurea e finestre dopo lo scontro nella maggioranza - Il governo ha fatto marcia indietro sulla stretta al riscatto della laurea per le pensioni anticipate, eliminandola dopo il caso scoppiato all'interno ... fanpage.it

Dietrofront sul riscatto laurea, Meloni attaccata anche dai suoi: “Emendamento da cancellare” https://quifinanza.it/pensioni/risatto-laurea-dietrofront-governo-manovra-2026/950212/ - facebook.com facebook

