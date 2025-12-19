Pensioni governo deposita nuovo emendamento | cosa cambia in Manovra

Il governo presenta un nuovo emendamento alla Manovra 2026, segnando una svolta nei temi previdenziali e finanziari. Dopo le tensioni politiche, vengono eliminate le norme sulle pensioni e introdotte novità riguardo al TFR, con risorse destinate a sostenere la Transizione 4. Un aggiornamento che potrebbe influenzare significativamente le future scelte di cittadini e imprese.

(Adnkronos) – Dopo la frenata della Lega, cambia la manovra 2026. Via le norme sulle pensioni, le novità sul Tfr e le risorse per finanziare Transizione 4.0. Restano le misure sull'iperammortamento e la rimodulazione del Pnrr. "Aspettiamo l'ultima parola per dire che è tutto risolto. Meglio aspettare la fine quando è suonato il gong", così il . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Manovra, stretta sulle pensioni nel maxi-emendamento del Governo Leggi anche: Pensioni, le correzioni del governo in manovra: dal tfr al riscatto della laurea, cosa cambia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Manovra, raffica di correzioni del governo. Stretta sulle pensioni, silenzio-assenso sul Tfr; Il governo ha riscritto la legge di bilancio all’ultimo momento; Manovra economica: al Senato il governo la riscrive, ma le opposizioni insorgono: “Ci serve più tempo”; Dietrofront sulle pensioni. In campo Meloni: 'Correggeremo'. Pensioni, governo deposita nuovo emendamento: cosa cambia in Manovra - Via le norme sulle pensioni, le novità sul Tfr e le risorse per finanziare Transizione 4. msn.com

Caos in manovra, pensioni: saltano la stretta sul riscatto laurea e le finestre mobili. Via anche Transizione 4.0 e... - Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato all'emendamento alla manovra, proposto da FdI, che attribuisce la proprietà delle riserve auree ... affaritaliani.it

Manovra: stralciata la stretta delle pensioni, le opposizioni: 'Diktat della Lega, Giorgetti si dimetta' - Depositato un nuovo emendamento del governo con iperammortamento e Pnrr, il resto in un prossimo decreto (ANSA) ... ansa.it

la Lega vince, per ora, il braccio di ferro sulle pensioni: stralciato l'emendamento del governo #Lega #Pensioni #Governo #PoliticaItaliana #RiformaPensioni #Emendamento #NotiziePolitiche #BraccioDiFerro #Italia #Attualità x.com

la Lega vince, per ora, il braccio di ferro sulle pensioni: stralciato l'emendamento del governo Il Carroccio vince la battaglia sulle finestre previdenziali e impone la riscrittura del testo: le norme contestate escono dalla Legge di Bilancio per confluire in un decret - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.