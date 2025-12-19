Pensioni docenti tra 700 e 900 euro al mese Il CNDDU denuncia | Emergenza sociale dopo decenni di precariato Richiesto riconoscimento come lavoro usurante

Le pensioni dei docenti italiani oscillano tra 700 e 900 euro al mese, una cifra insufficiente per garantire una vita dignitosa. Il CNDDU denuncia un’emergenza sociale derivante da decenni di precariato e chiede il riconoscimento del lavoro come usurante. La situazione evidenzia le criticità del sistema previdenziale e la necessità di interventi urgenti per tutelare il futuro degli insegnanti.

Pensioni riscatto laurea a 900 euro/ Ma quanto si perde annualmente? - Le pensioni potranno sfruttare il riscatto agevolato della laurea a 900 euro. ilsussidiario.net

Pensione docenti, riscatto laurea a 900 euro l'anno per uscita anticipata a 60 anni - vuole riconoscere il valore della formazione universitaria e restituendo «dignità a chi lavora ogni giorno nelle scuole, nelle università, nei ... ilmattino.it

PENSIONI MINIME A 1000€? SVOLTA NAZIONALE NEL 2026 E 2027 ECCO LA VERITÀ CHE STA EMERGENDO ORA!

Manovra 2026, Gilda contro il Governo: “penalizzati docenti, pensioni e riscatto laurea” - facebook.com facebook

