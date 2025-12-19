Pensioni docenti tra 700 e 900 euro al mese Il CNDDU denuncia | Emergenza sociale dopo decenni di precariato Richiesto riconoscimento come lavoro usurante
Le pensioni dei docenti italiani oscillano tra 700 e 900 euro al mese, una cifra insufficiente per garantire una vita dignitosa. Il CNDDU denuncia un’emergenza sociale derivante da decenni di precariato e chiede il riconoscimento del lavoro come usurante. La situazione evidenzia le criticità del sistema previdenziale e la necessità di interventi urgenti per tutelare il futuro degli insegnanti.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha sollevato la questione previdenziale degli insegnanti italiani, definendola "una vera emergenza sociale". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
