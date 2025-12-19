Pensioni dall’Inps gli aumenti fascia per fascia per il 2026

La cornice normativa entro cui si muove il sistema pensionistico italiano per i prossimi mesi è stata fissata con largo anticipo, ma solo ora iniziano a emergere con chiarezza gli effetti concreti sugli assegni. I l tema della perequazione resta centrale, soprattutto in una fase in cui l’inflazione continua a incidere sul potere d’acquisto dei pensionati e l’attenzione è alta sulle misure di tutela dei redditi più bassi. A fare da riferimento è il decreto interministeriale del 19 novembre 2025, che stabilisce la percentuale di variazione utile per il calcolo della perequazione delle pensioni. Il provvedimento individua una crescita pari a +1,4%, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, lasciando però aperta la possibilità di un eventuale conguaglio che verrà effettuato in sede di perequazione per l’anno successivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

#Meloni stoppa le misure introdotte dall'emendamento del #Mef sulle #pensioni: "Va rivisto, non sarà retroattivo". La #Lega deposita una proposta per modificare il testo

