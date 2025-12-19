Pensioni come cambiano le regole su riscatto della laurea e finestre dopo lo scontro nella maggioranza

Dopo un acceso dibattito interno, il governo ha deciso di fare marcia indietro sulla stretta al riscatto della laurea per le pensioni anticipate. La misura, infatti, è stata eliminata, segnando un cambiamento importante nelle regole del sistema previdenziale italiano, in seguito allo scontro all’interno della maggioranza. Un passo che potrebbe influenzare le future decisioni e le opportunità per i lavoratori prossimi al pensionamento.

Il governo ha fatto marcia indietro sulla stretta al riscatto della laurea per le pensioni anticipate, eliminandola dopo il caso scoppiato all'interno della stessa maggioranza. Sull'allungamento delle finestre mobili per lasciare prima il lavoro invece, sono attese modifiche. Vediamo che cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Dietrofront del governo sulle pensioni, scontro in maggioranza su età di uscita e riscatto della laurea Leggi anche: Pensioni, doppio allungamento dell’età di uscita: come cambiano finestre mobili e riscatto laurea Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pensioni, nuovi emendamenti in Manovra: cosa cambia per il riscatto della laurea; Pensioni anticipate, la stretta. Come cambiano requisiti e finestre. Riscatto laurea depotenziato; Pensioni anticipate, tempi più lunghi fino a 6 mesi, il riscatto della laurea varrà (molto) meno, il Tfr dei giovani, cosa cambia con la Manovra: le novità; Manovra 2026, dal 2031 il riscatto laurea pesa meno sulla pensione anticipata e si allungano i tempi di decorrenza. Emendamento del governo. Come funziona il riscatto della laurea (e la pensione anticipata) con la nuova legge di bilancio 2026 - La Manovra 2026 porta modifiche al valore del riscatto della laurea nei requisiti pensionistici e alle “finestre” per andare in pensione. elle.com

Pensioni e riscatto della laurea, tagli e restrizioni: le nuove regole penalizzano i lavoratori - Pensioni anticipate più lontane e riscatto della laurea ridotto: le nuove regole che cambiano l’uscita dal lavoro. notizie.it

Pensioni, cambiano le regole: stretta sulle finestre e le lauree. E dal 2035 bisognerà attendere 6 mesi l'assegno - C’è un filo rosso che lega tutte le manovre del governo Meloni in tema di pensioni: la chiusura di ogni “via di fuga” anticipata verso la pensione. ilgazzettino.it

Arriva la rottamazione quinquies ma non in versione maxi, cambiano - almeno in parte - le misure sulle pensioni, fallisce il tentativo di modificare alcune regole sulle consultazioni elettorali e spunta, infine, una misura per favorire il commercio delle armi: come - facebook.com facebook

La stretta sulle pensioni, come cambiano requisiti e finestre. Riscatto laurea depotenziato - la Repubblica x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.