Pensioni caos in manovra | salta la stretta sul riscatto laurea ma restano le finestre mobili Maggioranza divisa blocca i lavori Lega all’attacco
Il dibattito sulle pensioni si infiamma, con la manovra che rischia di saltare a causa delle divisioni nella maggioranza. La stretta sul riscatto laurea, inizialmente prevista, è stata eliminata, ma le finestre mobili restano. La Lega attacca, mentre il governo cerca di trovare un equilibrio tra esigenze di bilancio e tutela dei diritti degli assicurati. Una situazione complessa che tiene banco nel panorama politico e sociale italiano.
Il governo ha eliminato la disposizione che avrebbe ridotto il valore del riscatto della laurea ai fini della pensione anticipata. La misura era stata annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento in Senato e confermata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
