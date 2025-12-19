L’ Inps ha reso note le date di pagamento delle pensioni per il 2026, pubblicando il calendario annuale insieme alla consueta circolare sulla rivalutazione degli assegni. Come ogni anno, il programma tiene conto delle differenze tra accrediti bancari e postali e delle festività che possono incidere sulle tempistiche di erogazione. Gennaio: pagamenti posticipati. Come avviene tradizionalmente, il mese di gennaio presenta uno slittamento rispetto alla regola generale. Nel 2026 l’accredito delle pensioni avverrà: sabato 3 gennaio per chi riceve il pagamento tramite Poste Italiane; lunedì 5 gennaio per gli accrediti su conto corrente bancario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pensioni 2026: pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti Inps

