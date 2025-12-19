Pensioni 2026 | pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti Inps
L’ Inps ha reso note le date di pagamento delle pensioni per il 2026, pubblicando il calendario annuale insieme alla consueta circolare sulla rivalutazione degli assegni. Come ogni anno, il programma tiene conto delle differenze tra accrediti bancari e postali e delle festività che possono incidere sulle tempistiche di erogazione. Gennaio: pagamenti posticipati. Come avviene tradizionalmente, il mese di gennaio presenta uno slittamento rispetto alla regola generale. Nel 2026 l’accredito delle pensioni avverrà: sabato 3 gennaio per chi riceve il pagamento tramite Poste Italiane; lunedì 5 gennaio per gli accrediti su conto corrente bancario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Pensioni ottobre 2025, il calendario dei pagamenti dell'Inps. Aumenti e trattenute, cosa cambia
Leggi anche: Pagamenti Inps novembre: il calendario per pensioni, Assegno unico, Adi e NASpI
Pensioni 2026, cambiano completamente le date dei pagamenti: ecco quando riceverete i soldi mese per mese; Pensioni, cambiano le date dei pagamenti: ecco il calendario 2026, mese per mese; Pensione, cosa aspettarsi dal primo cedolino 2026; Manovra 2026, slitta il voto in commissione: nodi ancora aperti su fisco, pensioni e Bankitalia.
Pensioni 2026: pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti INPS - l calendario dei pagamenti delle pensioni per il 2026 è stato definito: in generale, gli accrediti avvengono il primo giorno bancabile del mese, con l’eccezione di gennaio, quando il pagamento è posti ... msn.com
Pensioni 2026: rivalutazioni, importi e calendario dei pagamenti - 153 del 2025, l’INPS illustra i criteri e le modalità operative per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali ... ipsoa.it
?Pensioni 2026 ? Aumenti Ufficiali: Ecco Quanto Cambiano da Gennaio
Radio UCI APS. . Pensioni 2026: Ecco gli importi ufficiali INPS! Invalidità, Minime e Assegno Sociale ___ INPS ha pubblicato la circolare 153, con tutte le indicazioni per la rivalutazione delle pensioni del prossimo anno. Il tasso di rivalutazione, lo conoscevam - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.