Pelletteria Furla lascia lo stabilimento di Sambuca Val di Pesa
Furla lascia lo stabilimento di Sambuca Val di Pesa, segnando una perdita significativa per la tradizione manifatturiera italiana. Un luogo nato per promuovere il futuro del settore, ora svuotato, rappresenta un passo indietro per l’artigianato e l’occupazione. È un momento di riflessione sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio produttivo del nostro Paese, affinché il lavoro e la formazione nel settore della pelletteria possano continuare a prosperare.
“Non possiamo restare a guardare un importante pezzo di realtà manifatturiera che se ne va; non possiamo osservare in silenzio lo svuotamento di un immobile inaugurato solo pochi anni fa e destinato a rilanciare il futuro del lavoro e della formazione nel settore della pelletteria, a cogliere le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
