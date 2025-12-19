Pelletteria Furla lascia lo stabilimento di Sambuca Val di Pesa

Furla lascia lo stabilimento di Sambuca Val di Pesa, segnando una perdita significativa per la tradizione manifatturiera italiana. Un luogo nato per promuovere il futuro del settore, ora svuotato, rappresenta un passo indietro per l’artigianato e l’occupazione. È un momento di riflessione sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio produttivo del nostro Paese, affinché il lavoro e la formazione nel settore della pelletteria possano continuare a prosperare.

