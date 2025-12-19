Pellegrino | Milano Cortina 2026 da portabandiera per chiudere in bellezza poi voglio la laurea

Federico Pellegrino, campione e portabandiera di Milano Cortina 2026, sogna di chiudere questa avventura in bellezza prima di dedicarsi alla laurea. La sua passione per i romanzi storici di Valerio Massimo Manfredi ha plasmato il suo carattere e la sua determinazione, ispirandolo a raggiungere nuovi traguardi sia nello sport che nella vita. Un percorso tra ambizione e sogni, guidato dalla passione e dalla voglia di eccellere.

© Ildifforme.it - Pellegrino: “Milano Cortina 2026 da portabandiera per chiudere in bellezza, poi voglio la laurea” (Adnkronos) – Federico Pellegrino ha forgiato il suo approccio alla vita con le letture dei romanzi storici di Valerio Massimo Manfredi. Il fuoriclasse azzurro dello sci di fondo si avvicina all’ultimo ballo della carriera, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la consapevolezza di chi sa di aver dato tutto al proprio sport: “Cerco sempre, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: Milano Cortina 2026, ecco i portabandiera: a Cortina Brignone e Mosaner, a Milano Fontana e Pellegrino Leggi anche: Milano Cortina 2026, scelti i portabandiera: Mosaner-Brignone e Pellegrino-Fontana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner; Federico Pellegrino, portabandiera a Milano Cortina 2026: Dopo le Olimpiadi voglio la laurea; BRIGNONE E PELLEGRINO PORTABANDIERA FISI PER I GIOCHI DI MILANO CORTINA; Brignone, Mosaner, Fontana e Pellegrino: un poker di campioni portabandiera a Milano Cortina 2026. I portabandiera dell'Italia alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi! Brignone-Mosaner a Cortina, Fontana-Pellegrino a Milano - A meno di due mesi dal via, l'Italia conosce i suoi portabandiera per la doppia cerimonia d'apertura dei Giochi. eurosport.it

Ultim’ora Olimpiadi Milano Cortina 2026: Federica Brignone e Federico Pellegrino nominati Portabandiera - Il CONI ha nominato Federica Brignone e Federico Pellegrino portabandiera a Milano Cortina 2026; le prime dichiarazioni a caldo ... discoveryalps.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ecco i portabandiera italiani: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino - Per la prima volta saranno quattro gli atleti azzurri a sfilare col tricolore alla cerimonia di apertura del 6 febbraio: 2 a Milano e 2 a Cortina. sport.quotidiano.net

Milano Cortina, i portabandiera: Mosaner, Brignone, Pellegrino e Fontana

Le Feste si avvicinano e da Conad Milano Via Pellegrino Rossi ti aspettano cesti di Natale pensati per ogni gusto Dalle dolcezze più tradizionali ai prodotti gourmet, ogni cesto è una piccola festa da regalare o da condividere con chi ami - facebook.com facebook

Brignone, Fontana, Mosaner e Pellegrino portabandiera azzurri a Milano Cortina 2026 Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici un Paese avrà quattro portabandiera. La notizia completa bit.ly/4oO4CYg #MilanoCortina2026 @Olympics @milano x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.