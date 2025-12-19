Pedopornografia online maxi operazione in diverse regioni | 17 indagati e 4 arresti

Una vasta operazione ha portato all’individuazione di un’estesa rete di persone coinvolte nella pedopornografia online, con 17 indagati e 4 arresti in diverse regioni italiane. Gli uomini, di età tra i 20 e i 70 anni, provenienti da diverse zone del paese, alcuni con precedenti penali, sono stati sottoposti a indagini approfondite per contrastare questo grave fenomeno.

© Ildifforme.it - Pedopornografia online, maxi operazione in diverse regioni: 17 indagati e 4 arresti Le persone coinvolte sarebbero tutti uomini di età compresa tra i 20 e i 70 anni, originari di regioni italiane differenti, alcuni dei quali con precedenti penali. Nel corso dell'operazione sarebbero stati scoperti decine di migliaia di file di pornografia minorile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: Pedopornografia, 17 indagati in diverse regioni: quattro arresti Leggi anche: Maxi operazione contro la pedopornografia online: 17 perquisizioni e 4 arresti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pedopornografia online, maxi-operazione: 17 indagati, 4 arresti anche in Veneto; Pedopornografia, 17 indagati e quattro arresti in una maxi operazione in diverse regioni; Pedopornografia online, maxi operazione della Polizia di Stato: quattro arresti e migliaia di file sequestrati; Si scambiavano foto e video di abusi su bambini: due arresti e cinque denunce. Pedopornografia, 17 indagati e quattro arresti in una maxi operazione in diverse regioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pedopornografia, 17 indagati e quattro arresti in una maxi operazione in diverse regioni ... tg24.sky.it

La Polizia Postale ha effettuato arresti per pedopornografia a Palermo, un passo significativo nella lotta contro i crimini online. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.