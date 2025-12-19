Pedopornografia online | 17 indagati tra loro 4 arresti

Un’ampia operazione della Polizia di Stato ha portato all’indagine di 17 persone, con 4 arresti, nell’ambito di un’indagine sulla pedopornografia online. L’attività investigativa, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Toscana, ha portato a perquisizioni e all’identificazione di soggetti coinvolti in reati legati alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Al termine di un'articolata indagine della Polizia di Stato, che ha impegnato i poliziotti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, sono state eseguite 17 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, di cui 4 tratti in arresto, per detenzione e diffusione di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni 18. L'attività, scaturita dall'analisi di un dispositivo informatico sequestrato durante un'altra operazione di contrasto alla pedopornografia online, ha consentito di localizzare in Italia 17 utenti, ritenuti responsabili di scambiare contenuti di pornografia minorile.

Pedopornografia, quattro arresti - L'indagine condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana. rainews.it

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «PEDOPORNOGRAFIA ONLINE, 17 INDAGATI, TRA LORO 4 ARRESTI» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it

Pedopornografia online: 2 arresti e 5 denunce tra Caltanissetta, Palermo, Agrigento e Catania. - facebook.com facebook

