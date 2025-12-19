Un'operazione shock in Toscana smaschera un giro di pedopornografia: quattro arresti e diciassette indagati. Nei file sequestrati, anche immagini di minori impegnati in atti sessuali, evidenziando la gravità della situazione. La lotta contro queste terribili pratiche prosegue, con forze dell’ordine impegnate a contrastare e smantellare reti criminali di questa natura.

© Firenzepost.it - Pedopornografia in Toscana: 4 arresti, 17 indagati. Nei file anche bambini impegnati in atti sessuali

Il possesso di ingente quantità di materiale realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minori ha consentito di procedere all’arresto in flagranza nei confronti di quattro dei destinatari dei provvedimenti, mentre gli altri sono stati denunciati a piede libero. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Pedopornografia, la scoperta agghiacciante. Trovati migliaia di video e foto con minori, 4 arresti - Ulteriori approfondimenti, sia tradizionali che tecnici, hanno consentito di identificare gli utenti, tutti uomini tra i 20 e i 70 anni ... affaritaliani.it