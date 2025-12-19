Pedopornografia in Toscana | 4 arresti 17 indagati Nei file anche bambini impegnati in atti sessuali
Un'operazione shock in Toscana smaschera un giro di pedopornografia: quattro arresti e diciassette indagati. Nei file sequestrati, anche immagini di minori impegnati in atti sessuali, evidenziando la gravità della situazione. La lotta contro queste terribili pratiche prosegue, con forze dell’ordine impegnate a contrastare e smantellare reti criminali di questa natura.
Il possesso di ingente quantità di materiale realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minori ha consentito di procedere all’arresto in flagranza nei confronti di quattro dei destinatari dei provvedimenti, mentre gli altri sono stati denunciati a piede libero. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
