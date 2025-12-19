Pedopornografia 17 indagati in diverse regioni | quattro arresti

Un'indagine nazionale ha portato all’identificazione di diciassette persone coinvolte nel traffico di materiale pedopornografico, con quattro arresti e altrettante perquisizioni. Le autorità hanno scoperto un giro illecito che sfruttava minori, sottolineando la gravità del fenomeno e l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastarlo. Un grave episodio che evidenzia l’importanza di vigilare e proteggere i soggetti più vulnerabili.

Diciassette perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, di cui 4 tratti in arresto, per detenzione e diffusione di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni 18. È l'esito di un'indagine della Polizia di Stato, che ha impegnato i poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana. L'attività, scaturita dall'analisi di un dispositivo informatico sequestrato durante un'altra operazione di contrasto alla pedopornografia online, ha consentito di localizzare in Italia 17 utenti, ritenuti responsabili di scambiare contenuti di pornografia minorile.

