Pedina una 15enne e una 16enne dalla metropolitana di Milano fino a casa e abusa di loro | 19enne arrestato
Un grave episodio di violenza si è verificato a Milano, dove due minorenni sono state vittime di abusi da parte di un 19enne, arrestato dai carabinieri. L’uomo si è appostato fuori dalla metropolitana, seguendo le ragazze fino a casa, commettendo le violenze. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di interventi efficaci per la tutela dei minori e la sicurezza pubblica.
