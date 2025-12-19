Pedina una 15enne e una 16enne dalla metropolitana di Milano fino a casa e abusa di loro | 19enne arrestato

Un grave episodio di violenza si è verificato a Milano, dove due minorenni sono state vittime di abusi da parte di un 19enne, arrestato dai carabinieri. L’uomo si è appostato fuori dalla metropolitana, seguendo le ragazze fino a casa, commettendo le violenze. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di interventi efficaci per la tutela dei minori e la sicurezza pubblica.

