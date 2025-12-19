Un giovane ecuadoriano di 19 anni è stato arrestato a Milano per aver aggredito due minorenni in due diverse occasioni, rispettivamente a Bussero e nel capoluogo lombardo. L'episodio ha suscitato grande scalpore, portando le forze dell’ordine a intervenire prontamente. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di tutelare la sicurezza dei più giovani e di rafforzare le misure di prevenzione.

© Lapresse.it - Pedina e violenta due minorenni a Milano: arrestato un 19enne

Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 agosto 2025 e a Milano il 10 settembre sempre di quest’anno. I militari del Nucleo operativo Milano Porta Monforte hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura. Gli investigatori avrebbero individuato il “ modus operandi ” dell’arrestato che in entrambi i casi avrebbe individuato la propria “preda” nelle stazioni della metropolitana linea verde di Gorgonzola e di Crescenzago. 🔗 Leggi su Lapresse.it

