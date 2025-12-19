Pedina e violenta due minorenni | 19enne straniero incastrato dai video

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver violentato due minorenni in due occasioni distinte. Gli approfonditi accertamenti e le immagini riprese hanno permesso di incastrarlo, evidenziando come le prove video abbiano svolto un ruolo fondamentale nell'indagine. L'episodio ha suscitato grande attenzione, sottolineando l'importanza di strumenti investigativi moderni per garantire giustizia.

© Ilgiornale.it - Pedina e violenta due minorenni: 19enne straniero incastrato dai video Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 agosto 2025 e a Milano il 10 settembre sempre di quest'anno. I militari del Nucleo operativo Milano Porta Monforte hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura. Le vittime - la prima di 15 anni, la seconda di 16 - sarebbero state individuate nelle stazioni della metropolitana linea verde di Gorgonzola e di Crescenzago. Lo stesso schema utilizzato. Dopo le denunce gli inquirenti si insospettiscono notando, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana, il medesimo modus operandi dell'aggressore: prima l'individuazione della preda, all'uscita della fermata della metro, poi il pedinamento, definito "discreto" dagli inquirenti, senza dare troppo nell'occhio, fino alle abitazioni delle vittime prescelte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Milano, pedina e violenta due minorenni: straniero incastrato dai video Leggi anche: Milano, segue sotto casa e violenta due minorenni: 19enne straniero incastrato dai video Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pedina e violenta due minorenni a Milano: arrestato un 19enne - Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 ... msn.com

Milano, pedina e violenta due minorenni: straniero incastrato dai video - Il responsabile, un ecuadoriano di 19 anni, iniziava a seguire le sue vittime fin dal momento in cui uscivano dalla metro ... msn.com

Milano, ragazzo di 19 anni in arresto per violenza su due minorenni - Milano, un ragazzo di 19 anni è finito in arresto, accusato di aver violentato due ragazze minorenni, per lui sono scattate le manette, scopriamo cosa è successo. notizie.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.