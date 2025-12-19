Pecore investite da un treno in transito | circolazione bloccata per ore

Un incidente insolito ha causato gravi disagi sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno. Nel pomeriggio di ieri, un gregge di pecore è stato travolto da un treno in transito, provocando la temporanea interruzione della circolazione e ore di disservizi per i pendolari. L’incidente si è verificato nel tratto tra San Miniato, creando un impatto significativo sulla viabilità ferroviaria locale.

Un gregge di pecore travolte da un treno in transito. E' successo nel pomeriggio di ieri, 18 dicembre, intorno alle ore 16 al km 44+500 del tratto ferroviario nella linea Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza del comune di San Miniato. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione ferroviaria.

