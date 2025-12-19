Paura all’università | la scala mobile accelera improvvisamente Panico tra gli studenti non ci sono feriti – VIDEO

Un momento di panico si è scatenato all’università di Dhaka, Bangladesh, quando una scala mobile ha improvvisamente accelerato, causando attimi di paura tra gli studenti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Il video dell’incidente ha fatto il giro del web, mettendo in evidenza quanto un imprevisto possa mettere in apprensione anche in ambienti quotidiani.

Alla Brac University di Dakha, in Bangladesh, una scala mobile ha improvvisamente aumentato la velocità scatenando il panico tra gli studenti. Secondo le prime informazioni, un malfunzionamento tecnico avrebbe causato l’accelerazione anomala. L’incidente non ha causato feriti e sono in corso verifiche sulle condizioni di sicurezza della scala mobile. Come si vede dal video, tra le persone che hanno assistito alla scena si è subito scatenato il panico. Chi si trovava sull’impianto ha dovuto saltare rapidamente a ridosso degli ultimi scalini, mentre le persone che occupavano l’atrio hanno avvisato gli studenti al piano superiore di non salire sulla scala mobile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

