Paura a Milano due minorenni pedinate e violentate | arrestato 19enne ecuadforiano

Un grave episodio di violenza sessuale scuote Milano, dove due minorenni sono state vittime di un’aggressione da parte di un 19enne ecuadoriano, ora in manette. Gli incidenti, avvenuti a Bussero e a Milano tra agosto e settembre 2025, sollevano preoccupazioni sulla sicurezza in città. L’indagine è in corso e ulteriori dettagli saranno forniti a breve.

Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 agosto 2025 e a Milano il 10 settembre sempre di quest'anno. I militari del Nucleo operativo Milano Porta Monforte hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura. Gli investigatori avrebbero individuato il "modus operandi" dell'arrestato che in entrambi i casi avrebbe individuato la propria "preda" nelle stazioni della metropolitana linea verde di Gorgonzola e di Crescenzago.

