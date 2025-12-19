Patty Pravo in concerto a Bergamo alla Chorus Arena il 10 maggio
Preparati a vivere un’emozione unica: Patty Pravo si esibirà in concerto a Bergamo, alla Chorus Arena, il 10 maggio. Dopo questa data, la tournée proseguirà nei teatri con il nuovo «Opera tour» dall’8 aprile 2026. Prima di tutto, la regina della musica italiana sarà ospite del 76° Festival di Sanremo, confermando il suo ruolo di icona senza tempo. Un appuntamento da non perdere per i suoi fan.
