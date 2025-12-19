Pattinaggio artistico Grassl e Conti-Macii incantano nello short agli Italiani! Gutmann avanti tra le donne
Continuano a mantenere l’asticella ben alzata Sara Conti-Niccolò Macii. Il binomio azzurro si è imposto per dispersione in occasione dello short dedicato alle coppie d’artistico, segmento valido per i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questo weekend sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo. Corto semplicemente perfetto per il team guidato da Barbara Luoni reduce dalla convincente seconda posizione strappata alla Finali Grand Prix 2025-2026, capace di firmare un layout di altissimo livello inaugurato dal triplo twist (livello 4) e proseguito con un triplo rittberger lanciato atterrato senza patema alcuno. 🔗 Leggi su Oasport.it
