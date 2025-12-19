Patronato San Vincenzo riapre la Casa centrale | Sempre vicini agli ultimi

Il Patronato San Vincenzo riapre la Casa centrale, simbolo di impegno e solidarietà. Dopo 14 mesi di lavori, le due palazzine ristrutturate sono pronte a tornare al servizio della comunità. Don Davide Rota sottolinea la generosità che ha reso possibile questo progetto, testimonianza di un’azione che continua a sorprendere e a essere vicina agli ultimi. Un nuovo inizio per un luogo di speranza e supporto.

Talento, passione e mestieri: al via gli open day all’AFP Patronato San Vincenzo - Porte aperte nei centri di formazione di Bergamo, Clusone ed Endine per scoprire una scuola che forma persone e professionisti, accompagnando ogni giovane nella costruzione consapevole del proprio ... ecodibergamo.it

cooperativa sociale Patronato San Vincenzo - Da risposta operativa a tavolo di lavoro che coinvolge pubblico, privato e terzo settore: il progetto ‘Abi(care). bergamonews.it

Al via i nuovi corsi di apprendistato – Art. 44 (gennaio 2026) AFP Patronato San Vincenzo avvia nuovi corsi di formazione trasversale per apprendisti – Art. 44 D.Lgs. 81/2015, in partenza da gennaio 2026, rivolti ad apprendisti e aziende del territorio. Cors - facebook.com facebook

