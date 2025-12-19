Pastore critica Chivu in vista della supercoppa | Frase stucchevole allora stai fuori dalla Champions

In vista della semifinale di Supercoppa, Pastore non ha risparmiato critiche a Chivu, definendo la sua frase come stucchevole. La sfida si avvicina e le tensioni tra i protagonisti si fanno sentire, alimentando il clima di attesa e discussione. La partita promette emozioni e confronti accesissimi, mentre le parole tra i protagonisti aggiungono pepe a un confronto che si preannuncia infuocato.

© Internews24.com - Pastore critica Chivu in vista della supercoppa: «Frase stucchevole, allora stai fuori dalla Champions» Inter News 24 Pastore ha effettuato un'attenta analisi alla vigilia della semifinale di Supercoppa: il commento sulla gara e sulle parole di Chivu. Nel corso della trasmissione L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana, soffermandosi non solo sugli aspetti tecnici della sfida ma anche sulle recenti dichiarazioni di Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri. Un intervento diretto, critico e ricco di spunti, che ha acceso il dibattito alla vigilia del match. Secondo Pastore, l'Inter arriva a questa partita con una motivazione particolare, legata anche a quanto accaduto nella passata stagione.

