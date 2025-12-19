Pastore contro Chivu | Stucchevole la frase sulla presenza in Supercoppa non vorrei…

Durante la trasmissione L’ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha commentato la semifinale di Supercoppa Italiana, criticando alcune dichiarazioni di Cristian Chivu e esprimendo la sua opinione sulla presenza in finale. Un intervento che ha acceso il dibattito tra i commentatori, tra analisi tecniche e opinioni personali, offrendo uno spunto di riflessione sul confronto tra le due squadre e le parole dei protagonisti.

Pastore. Durante la trasmissione L’ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter, soffermandosi sia sulla squadra nerazzurra sia sulle dichiarazioni del tecnico Cristian Chivu. Pastore non ha risparmiato critiche alla gestione comunicativa del tecnico, pur riconoscendo le difficoltà del match e l’importanza della sfida. Secondo il giornalista, l’ Inter porta con sé “ una fame arretrata ” che va alimentata con obiettivi chiari. “ Chivu ha provato a sorvolare sulla domanda del primo trofeo, ha mentito dai. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

