Pasolini è morto prima ma Abbado è vivo
Il confronto tra figure iconiche e il loro lascito culturale si intreccia in modi sorprendenti. Anche se Pasolini non è più tra noi, il suo spirito vive nelle parole e nelle idee di altri. Come ha detto Federico Mollicone a Atreju, Pasolini avrebbe apprezzato l’accostamento a figure come Kirk, sottolineando come il passato continui a illuminare il presente con nuovi significati.
Spiritismo. “Sul palco di Atreju, Federico Mollicone ha detto che ‘Pasolini sarebbe onorato di essere accostato a Kirk’. Insomma, PPP è stato pigiato nel Pantheon della destra, a 53 anni dalla sua morte, attraverso una seduta spiritica”. Questo l’incipit della rubrica Padiglione Italia, tenuta da Aldo Grasso sulla prima pagina del Corriere della Sera. Si è portato avanti con il lavoro Atreju oppure Grasso ha previsto il futuro nel corso della medesima seduta spiritica? I 53 anni dalla morte di Pasolini cadranno solo nel 2028. 14 dicembre 2025. Abbado. Maurizio Crosetti sulla Repubblica intervista Fabio Capello in occasione della prima della Scala e gli fa dire: “Claudio Abbado, grande milanista, è da anni un mio buon amico: quand’era direttore dei Berliner mi invitò, ma purtroppo non riuscii mai ad andare a sentirlo in Germania”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
