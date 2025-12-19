Pasolini è morto prima ma Abbado è vivo

Il confronto tra figure iconiche e il loro lascito culturale si intreccia in modi sorprendenti. Anche se Pasolini non è più tra noi, il suo spirito vive nelle parole e nelle idee di altri. Come ha detto Federico Mollicone a Atreju, Pasolini avrebbe apprezzato l’accostamento a figure come Kirk, sottolineando come il passato continui a illuminare il presente con nuovi significati.

