parma occhi su birindelli del monza

Il Parma si muove con attenzione e discrezione, preparando le mosse per rinforzare la rosa in vista della finestra di mercato invernale. Con l’apertura ufficiale prevista per il 2 gennaio, il club lavora sotto traccia, valutando le strategie più opportune per migliorare la squadra e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Un'intensa attività di mercato che potrebbe portare novità interessanti.

Il Parma lavora sotto traccia per rinforzare la rosa. In attesa dell'apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato, in programma per il 2 gennaio, l'Area Tecnica crociata sta definendo le strategie. Piace il terzino destro Samuele Birindelli, attualmente al Monza con il contratto.

Calcio: Monza - Parma 1-1 - RIPRODUZIONE RISERVATA 8 di 18 foto Serie A ; AC Monza- ansa.it

DIRETTA/ Monza Parma (risultato finale 1-1): Bonny entra e fa gol! (Serie A, 15 marzo 2025) - Sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben battuto, Armando Izzo si inserisce con grande tempismo e ... ilsussidiario.net

Video/ Monza Parma (1-1) gol e highlights: apre Izzo, chiude Bonny! - Video Monza Parma gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 15 marzo Inizio a fuoco lento quello visto in Monza Parma, due squadre molto attente alla fase ... ilsussidiario.net

