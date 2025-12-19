Parma occhi su Birindelli del Monza
Il Parma si muove con attenzione e discrezione, preparando le mosse per rinforzare la rosa in vista della finestra di mercato invernale. Con l’apertura ufficiale prevista per il 2 gennaio, il club lavora sotto traccia, valutando le strategie più opportune per migliorare la squadra e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Un'intensa attività di mercato che potrebbe portare novità interessanti.
Il Parma lavora sotto traccia per rinforzare la rosa. In attesa dell’apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato, in programma per il 2 gennaio, l’Area Tecnica crociata sta definendo le strategie. Piace il terzino destro Samuele Birindelli, attualmente al Monza con il contratto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
