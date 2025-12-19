Abdoulaye Ndiaye è stato sottoposto nella giornata di oggi a un intervento chirurgico necessario in seguito a un consulto specialistico per una diagnosi di pubalgia. A comunicarlo è stato il Parma attraverso una nota ufficiale.L’operazione, perfettamente riuscita, si è svolta a Londra presso il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Parma, Ndiaye operato per pubalgia: intervento riuscito a Londra

Leggi anche: Parma, preoccupa Ndiaye: principio di pubalgia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Parma, Ndiaye operato per pubalgia: intervento riuscito a Londra; Pubalgia, Ndiaye operato a Londra; Parma, operazione chirurgica per Ndiaye: il cominciato del club; L'Atalanta perde Djimsiti fino a gennaio: gli indisponibili per la 16^ giornata.

Pubalgia, operato Ndiaye - Il Parma Calcio ha reso noto che oggi Ndiaye è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, "resosi necessario in seguito ad un consulto specialistico in merito alla diagnosi di pubalgia. gazzettadiparma.it