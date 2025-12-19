Parma in lutto | è morto il professor Roberto Delsignore
Parma piange la scomparsa del professor Roberto Delsignore, figura di spicco della città. Con i suoi 86 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama sanitario, accademico e culturale locale. La sua perdita rappresenta un grande vuoto per tutta la comunità, che lo ricorderà con stima e affetto per il suo contributo e la sua dedizione.
È morto nella serata di ieri, all’età di 86 anni, il professor Roberto Delsignore, protagonista della vita sanitaria, accademica e culturale di Parma. È stato direttore del Dipartimento di Medicina interna e Scienze biomediche dell’Università di Parma, della Scuola di specializzazione in Medicina. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
