Parma in lutto | è morto il professor Roberto Delsignore

Parma piange la scomparsa del professor Roberto Delsignore, figura di spicco della città. Con i suoi 86 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama sanitario, accademico e culturale locale. La sua perdita rappresenta un grande vuoto per tutta la comunità, che lo ricorderà con stima e affetto per il suo contributo e la sua dedizione.

Come affrontare la perdita di una persona cara Come gestire un lutto senza essere inghiottiti dallo strazio A Parma, da diciotto anni, c’è un festival che ha il coraggio di prendere di petto queste domande. Fino a portare nei licei corsi di death education. Tra - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.