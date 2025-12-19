Parco Leonardo i piccoli della scuola Grassi in campo per l’inclusione

Il Parco Leonardo si anima con l’energia dei piccoli della scuola Grassi, impegnati in un evento dedicato all’inclusione. Un’occasione speciale per promuovere valori di solidarietà e rispetto, coinvolgendo la comunità in attività che celebrano la diversità. Il Dis-festival, giunto alla seconda edizione, si conferma come un momento di condivisione e sensibilizzazione, portando avanti un messaggio forte e concreto per un futuro più inclusivo.

Fiumicino, 18 dicembre 2025 – Venerdì 5 settembre 2025, al Pala Gianni di Asti, si è svolta la seconda edizione del Dis-festival, iniziativa promossa dalla Consulta delle persone con Disabilità. Attraverso un gioco di parole, il festival si propone di “disattivare” i pregiudizi e di diffondere una rappresentazione positiva e realmente inclusiva della disabilità, grazie anche alla collaborazione con le scuole e con diverse realtà attive nel settore. Il filo conduttore dell’edizione di quest’anno, intitolata “Disattiva il pregiudizio e scrivi il cambiamento”, ha invitato le scuole di ogni ordine e grado a raccontare episodi o storie capaci di mostrare il superamento di stereotipi e barriere legati alla disabilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

