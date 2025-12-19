Parco dell' Etna il Cai scrive al nuovo presidente | Personale dimezzato servono più risorse

Il Parco dell’Etna si apre a nuove sfide, con il Cai che chiede un sostegno concreto. La lettera indirizzata al nuovo presidente, Massimiliano Giammusso, evidenzia la necessità di aumentare le risorse e il personale, per tutelare e valorizzare uno dei simboli più affascinanti e fragili della Sicilia. Un appello che sottolinea l’importanza di un rilancio strategico, fondamentale per preservare il patrimonio naturale e culturale del territorio.

© Cataniatoday.it - Parco dell'Etna, il Cai scrive al nuovo presidente: "Personale dimezzato, servono più risorse" La direzione regionale del Club Alpino Italiano ha scritto una lettera indirizzata al nuovo presidente del Parco dell'Etna, Massimiliano Giammusso, per ribadire l'esigenza di un rilancio dell'Ente con nuovo personale e dotazione finanziaria adeguata alle esigenze del territorio, in maniera tale.

