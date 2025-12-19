Parcheggio disabili davanti al Comune di San Marco dei Cavoti | Disagi inaccettabili pronta una nuova interrogazione

Il parcheggio disabili di fronte al Comune di San Marco dei Cavoti continua a essere al centro di polemiche e disagi, nonostante le numerose sollecitazioni. Il consigliere di minoranza Donato Costantini annuncia una nuova interrogazione, evidenziando come la situazione, ormai da mesi irrisolta, rappresenti un problema grave per i cittadini interessati. La questione richiede urgenti interventi per garantire i diritti e la sicurezza di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consigliere comunale di minoranza di San Marco dei Cavoti Donato Costantini, interviene nuovamente con forza sulla vicenda del parcheggio riservato ai disabili situato di fronte al Comune di San Marco e alla Banca di Credito Cooperativo, annunciando la presentazione di una nuova interrogazione formale, poiché ad oggi, dopo mesi, permane la situazione di grave disagio e la problematica non è stata risolta nonostante le sollecitazioni che lo stesso Costantini nelle scorse settimane aveva messo in campo. “ Nonostante una segnalazione ufficiale, una risposta ufficiosa dell’Amministrazione e una petizione popolare con numerose firme, il problema persiste – dichiara Costantini- laddove il parcheggio resta di fatto non accessibile e le persone con disabilità continuano a subire disagi inaccettabili per raggiungere servizi pubblici essenziali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

