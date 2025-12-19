Papa | Fontana incontra Leone ' dal Natale speranza che invita alla pace'

Un incontro carico di significato e speranza, pochi giorni prima delle festività natalizie. Un momento di dialogo e riflessione tra figure di rilievo, simbolo di pace e unità. La visita del sindaco Fontana al Santo Padre rafforza il desiderio di unione e di serenità, in un periodo che invita alla riflessione e alla solidarietà. Un gesto che rinnova l’importanza dei valori condivisi in un’epoca di sfide globali.

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "È stato per me un onore e una profonda gioia incontrare oggi, in udienza privata, il Santo Padre, a pochi giorni dal Natale. Le sue parole accendono una luce in un tempo segnato da grandi complessità. Ringrazio Papa Leone XIV per questo momento di dialogo e per il suo costante impegno a favore della pace. Le sue riflessioni richiamano la speranza che invita all'azione, al servizio del bene comune, e la testimonianza nella vita quotidiana dei valori e del messaggio cristiano: un dono prezioso, ancor più nel tempo che ci prepara al Natale". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

