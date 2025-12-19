Paolo Porro, palleggiatore della You Energy Piacenza, è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giocatore classe 2001 è intervenuto nella trasmissione assieme al fratello Luca, a sua volta protagonista nella Superlega, ma con la maglia di Modena. L’alzatore nativo di Genova ha iniziato il suo racconto da quanto avvenuto in questa prima parte di campionato, con la formazione emiliana reduce da una bella prestazione in casa di Trento: “ Siamo andati là senza paura e ce la siamo giocata. La sconfitta per 3-2 non cambia il nostro percorso, anche se ovviamente brucia parecchio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Porro: “Pesante l’assenza di Simon. Superlega troppo compressa, stiamo vedendo tanti infortuni”

Leggi anche: Luca Porro: “Programma troppo fitto, la Superlega perde importanza. Chi va in Nazionale non stacca mai”

Leggi anche: Lecce-Napoli, Conte: “Vittoria pesante. Gli infortuni? Stiamo facendo di necessità virtù”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Paolo Porro: “Pesante l’assenza di Simon. Superlega troppo compressa, stiamo vedendo tanti infortuni” - Paolo Porro, palleggiatore della You Energy Piacenza, è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA ... oasport.it

Nicola Porro. . Zuppa di Porro. Tutto ciò che c'è da sapere sulla stretta delle pensioni. Il Csm si regala un aumento dello stipendio per la Proietti del Fatto. Z si dice ottimista, Putin mica tanto. Rico sull'Imam di Torino. La folle decisione del parlamento europeo di - facebook.com facebook