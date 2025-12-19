Paolo Arena eletto all' unanimità presidente della Camera di Commercio di Verona
Con un’elezione all’unanimità, Paolo Arena assume il ruolo di presidente della Camera di Commercio di Verona, segnando una svolta importante per l’economia locale. La nomina, avvenuta ieri, rappresenta un passo significativo verso nuovi obiettivi di crescita e sviluppo per il territorio scaligero. Un momento di grande rilevanza che apre una nuova fase di leadership e impegno per il futuro delle imprese veronesi.
Svolta ai vertici dell’economia scaligera. Nella giornata di ieri, 18 dicembre, il consiglio della Camera di Commercio di Verona ha eletto all’unanimità (video in basso) Paolo Arena come nuovo presidente dell’ente camerale. Arena succede a Giuseppe Riello, che ha guidato l’istituzione dal 2014. 🔗 Leggi su Veronasera.it
