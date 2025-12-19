Paolo Arena eletto all' unanimità presidente della Camera di Commercio di Verona

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un’elezione all’unanimità, Paolo Arena assume il ruolo di presidente della Camera di Commercio di Verona, segnando una svolta importante per l’economia locale. La nomina, avvenuta ieri, rappresenta un passo significativo verso nuovi obiettivi di crescita e sviluppo per il territorio scaligero. Un momento di grande rilevanza che apre una nuova fase di leadership e impegno per il futuro delle imprese veronesi.

paolo arena eletto all unanimit224 presidente della camera di commercio di verona

© Veronasera.it - Paolo Arena eletto all'unanimità presidente della Camera di Commercio di Verona

Svolta ai vertici dell’economia scaligera. Nella giornata di ieri, 18 dicembre, il consiglio della Camera di Commercio di Verona ha eletto all’unanimità (video in basso) Paolo Arena come nuovo presidente dell’ente camerale. Arena succede a Giuseppe Riello, che ha guidato l’istituzione dal 2014. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Nuovo presidente alla Camera Minorile dorica: eletto all'unanimità l’avvocato Bernardo Becci

Leggi anche: Chi è Roberto Fico, il neo eletto presidente della Campania: deputato M5s, ex presidente di Commissione Vigilanza Rai e di Camera Deputati

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

paolo arena eletto unanimit224Paolo Arena eletto presidente della Camera di Commercio - Paolo Arena è stato eletto presidente della Camera di Commercio. giornaleadige.it

paolo arena eletto unanimit224Paolo Arena è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Verona - Paolo Arena è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Verona: succede a Giuseppe Riello, resterà in carica fino al 2029. veronaoggi.it

paolo arena eletto unanimit224Paolo Arena nuovo presidente della Camera di Commercio di Verona - Paolo Arena è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Verona. ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.