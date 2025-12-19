Paola racconta l' EGPA la malattia rara di suo marito | Di notte non respirava quel fischio nei polmoni Dicevano che era asma ma non era allergico aveva sempre lavorato all’aperto Intanto lui si spegneva
Paola condivide la lotta di suo marito contro l’EGPA, una malattia rara e complessa. Un fischio nei polmoni, diagnosi sbagliate e notti di paura. Quando la malattia si rivela tardi, tutto cambia, ma l’amore resta l’unica certezza, un faro nel buio di un percorso difficile.
Quando una malattia rara viene diagnosticata tardi e cambia tutto, resta l’amore come unica certezza. Paola racconta il percorso accanto a suo marito Luigi, colpito da EGPA, una patologia rara, che si manifesta inizialmente come una rinite allergica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Paola racconta l'EGPA, la malattia rara di suo marito: «Di notte non respirava, quel fischio nei polmoni. Dicevano che era asma, ma non era allergico, aveva sempre lavorato all’aperto. Intanto lui si spegneva».
