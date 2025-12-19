Paola condivide la lotta di suo marito contro l’EGPA, una malattia rara e complessa. Un fischio nei polmoni, diagnosi sbagliate e notti di paura. Quando la malattia si rivela tardi, tutto cambia, ma l’amore resta l’unica certezza, un faro nel buio di un percorso difficile.

Paola racconta l'EGPA, la malattia rara di suo marito: «Di notte non respirava, quel fischio nei polmoni. Dicevano che era asma, ma non era allergico, aveva sempre lavorato all’aperto. Intanto lui si spegneva».

