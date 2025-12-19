Panya un nuovo ippopotamo pigmeo star dei social e il lato oscuro dei cuccioli spettacolarizzati negli zoo
Panya, il giovane ippopotamo pigmeo divenuto star dei social, cattura l’attenzione con la sua dolcezza. Tuttavia, dietro le immagini virali e la spettacolarizzazione dei cuccioli, si nasconde una realtà complessa: il rischio di banalizzare e distorcere la percezione pubblica sulla specie e sulla sua tutela. Un’immagine affascinante che invita a riflettere sul delicato equilibrio tra intrattenimento e responsabilità.
Panya, un cucciolo di ippopotamo pigmeo nato a Duisburg, conquista i social. Ma dietro la tenerezza dei cuccioli virali e della loro spettacolarizzazione c'è il rischio di banalizzare e alterare la percezione pubblica su questi animali e sulla loro conservazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
