Panucci critico su De Winter | Se vuoi giocare nel Milan non puoi marcare Hojlund in quel modo
Dopo Napoli-Milan, le parole di Christian Panucci non si sono fatte attendere. L’ex difensore ha espresso dure critiche riguardo alla prestazione di Koni De Winter, sottolineando come alcuni errori possano pesare nelle partite di alto livello. La sfida tra i rossoneri e gli avversari ha acceso il dibattito sulla tenuta difensiva della squadra e sull’importanza di una marcatura più efficace, soprattutto in un contesto così competitivo.
Nel post-partita di Napoli-Milan, l'ex difensore Christian Panucci ha criticato la prestazione di Koni De Winter. Ecco le sue parole ai microfoni di 'SportMediaset'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Napoli-Milan 2-0: raddoppia Hojlund, disastro De Winter | Supercoppa Italiana
Leggi anche: Milan, De Winter svela il retroscena di mercato: “Ho rifiutato un’offerta milionaria dal Medio Oriente. Quando chiama il Milan, non puoi dire di no”
Panucci: "De Winter non può marcare così nel Milan. Fossi il Napoli spererei nel Bologna" - La Supercoppa Italiana 2025 è cominciata con la prima delle due semifinali, che ha visto il Napoli campione della Serie A in carica avere la meglio. tuttomercatoweb.com
Panucci contro De Winter: "Se vuoi giocare nel Milan non puoi far passare Hojlund in quella maniera" - 0, semifinale di Supercoppa Italiana che si è giocata a Riad in Arabia Saudita, ha commentato ... milannews.it
Panucci contro De Winter: "Vuoi giocare nel Milan? Allora non si può marcare Hojlund così..." - Il Milan esce sconfitto dalla prima semifinale di questa Supercoppa Italiana: vince 2- msn.com
Totti - AS Roma vs Sampdoria, Serie A 2006. Goal Scorers: 0-1 AS Roma: Francesco Totti (13') 1-1 Sampdoria: Sergio Volpi (14') 1-2 AS Roma: Simone Perrotta (33') 1-3 AS Roma: Christian Panucci (44') 1-4 AS Roma: Francesco Totti (74') 2-4 Sampdoria: - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.