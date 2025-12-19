Panucci critico su De Winter | Se vuoi giocare nel Milan non puoi marcare Hojlund in quel modo

Dopo Napoli-Milan, le parole di Christian Panucci non si sono fatte attendere. L’ex difensore ha espresso dure critiche riguardo alla prestazione di Koni De Winter, sottolineando come alcuni errori possano pesare nelle partite di alto livello. La sfida tra i rossoneri e gli avversari ha acceso il dibattito sulla tenuta difensiva della squadra e sull’importanza di una marcatura più efficace, soprattutto in un contesto così competitivo.

