Panettoni il catalogo è questo Ecco quelli delle pasticcerie

Il Natale si avvicina e il mondo della pasticceria si anima con un'ampia gamma di panettoni artigianali. Pasticcerie, fornai, chef, gelatai e pizzaioli si sfidano a creare dolci unici, rendendo ogni proposta irresistibile. Con così tanti prodotti in circolazione, scegliere il proprio preferito diventa una vera sfida, ma l'importante è celebrarne la tradizione e la creatività.

Pasticceri, fornai, chef, gelatai, pizzaioli. Ormai davvero nessuno si sottrae al compito (all'obbligo?) di produrre il suo panettone artigianale (almeno quasi sempre) nel Natale, al punto che stare al passo di centinaia di prodotti è veramente impossibile. Ho dovuto dividere la mia selezione in due parti. Oggi i panettoni di pasticcerie, domani quelli di ristoranti e chef. Prima di tutto alcune avvertenze: 1) ho inserito in classifica solo ciò che ho avuto la possibilità di assaggiare, quindi la lista non ha la pretesa di essere esaustiva; 2) ho dato la priorità ai panettoni tradizionali (i cosiddetti milanesi) anche se in alcuni casi compariranno dei "twist", mai comunque troppo lontani dal concept originale; 3) ho inserito il prezzo quando ho potuto verificarlo, omettendolo in caso di incertezza.

Panettoni, quali sono i migliori pasticceri? Vince Roma, la classifica e la nuova mappa - Si è conclusa ieri sera con un grande successo di pubblico la quinta edizione di Panettone Maximo, Festival del Panettone Artigianale che ha avuto come ... ilmessaggero.it

Panettoni, quali sono i migliori pasticceri? Vince Roma, la classifica e la nuova mappa - Sono stati dunque i pasticceri Dalila Esposito e Simone Cavallo, proprietari della pasticceria Vizio, produzione a San Cesareo e punto vendita in via del Mascherino 32 a Roma, ad aver convinto le due ... ilmessaggero.it

Quando arriva il Natale, ogni sapore racconta una storia. Nel catalogo delle Feste Crai ti aspettano i panettoni La Rosa dei gusti, creati per sorprendere anche i palati più curiosi. Il Panettone Pere e Cioccolato avvolge con la delicatezza della frutta e la golos - facebook.com facebook

