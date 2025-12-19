Pandoro Gate il legale di Chiara Ferragni | Fermamente convinti della sua innocenza

“Abbiamo fatto la nostra discussione spiegando le ragioni dell’ innocenza di Chiara, innocenza di cui siamo fermamente convinti io e il collega Bana”. Così l’avvocato Giuseppe Iannaccone, legale di Chiara Ferragni, al termine dell’udienza nel processo per truffa aggravata sui casi della beneficenza legata alle vendite del ‘ Pandoro Pink Christmas ‘ di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua ’21-’22 di Dolci Preziosi e griffate ‘Ferragni’. Nessuna dichiarazione spontanea dell’imprenditrice nel corso dell’udienza di oggi, ha confermato l’avvocato Iannaccone: “Le aveva già fatte, oggi era il giorno degli avvocati “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pandoro Gate, il legale di Chiara Ferragni: "Fermamente convinti della sua innocenza" Leggi anche: Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate: arriva la richiesta della Procura Leggi anche: Pandoro e uova gate, il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo per truffa a Milano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Caso Pandoro, l'arrivo di Chiara Ferragni in tribunale a Milano; La causa pilota contro Google: Diritto all’oblio calpestato; Elkann che (non) vende la Juve è come Chiara Ferragni? Paolo Ziliani e il paragone tra il look di John e la felpa grigia del Pandoro gate: “Tendente allo smorto, un peluche rassicurante e morbidoso”; Chiara Ferragni accuse ex socio. Pandoro Gate, i legali in aula: “Innocente, non c’è reato”, parla anche Chiara Ferragni - Al processo per il Pandoro Gate, i legali di Chiara Ferragni respingono l'accusa di truffa: ecco le dichiarazioni dell'influencer. donnaglamour.it

