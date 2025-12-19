Pandoro Gate Chiara Ferragni | Sono tranquilla e fiduciosa

Chiara Ferragni si mostra serena e fiduciosa durante l’udienza del processo ‘Pandoro-gate’, in cui è imputata per truffa aggravata. La celebre influencer ha dichiarato di aver ascoltato i propri difensori, mantenendo un atteggiamento tranquillo in un momento delicato. La vicenda sta attirando l’attenzione di molti, mentre Ferragni affronta con determinazione questa fase giudiziaria.

“Ho ascoltato i miei difensori, sono tranquilla e fiduciosa ”. Lo ha dichiarato Chiara Ferragni durante una pausa dell’ udienza del processo che la vede imputata per truffa aggravata, nell’ambito della vicenda nota come ‘ Pandoro-gate ’. Il procedimento riguarda le vendite del Pandoro Balocco ‘ Pink Christmas ’ e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. L’imprenditrice digitale ha commentato le arringhe dei suoi legali, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, che hanno chiesto la sua assoluzione. “Ho ascoltato i miei avvocati. Sono tranquilla e fiduciosa, speriamo bene”, ha aggiunto Ferragni uscendo dall’aula per una pausa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

