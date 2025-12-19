Pandoro gate Chiara Ferragni all' uscita del tribunale | Buone vacanze
Chiara Ferragni ha lasciato l’aula del tribunale di Milano, dove si è tenuto il processo per truffa aggravata ai suoi danni, nel caso ‘pandoro gate’. I legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana hanno chiesto al giudice Ilio Mannucci Pacini di assolvere la 38enne. L’influencer non ha rilasciato alcuna dichiarazione e ha augurato “ buon lavoro e buone vacanze ” ai cronisti presenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
