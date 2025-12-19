Chiara Ferragni ha lasciato l’aula del tribunale di Milano, dove si è tenuto il processo per truffa aggravata ai suoi danni, nel caso ‘pandoro gate’. I legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana hanno chiesto al giudice Ilio Mannucci Pacini di assolvere la 38enne. L’influencer non ha rilasciato alcuna dichiarazione e ha augurato “ buon lavoro e buone vacanze ” ai cronisti presenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pandoro gate, Chiara Ferragni all'uscita del tribunale: "Buone vacanze"

Leggi anche: Pandoro-Gate, Chiara Ferragni in tribunale a Milano

Leggi anche: Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale a Milano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pandoro gate, tocca alla difesa di Ferragni. Il giudice: «La Casa del consumatore ha diritto a chiedere risarcimento»; Caso Pandoro, l'arrivo di Chiara Ferragni in tribunale a Milano; Beneficenza, in Piemonte dona solo il 2% dei cittadini. «È crollata la fiducia. Le cause? Burocrazia, crisi economica e persino il Pandoro Gate di Chiara Ferragni»; “Voleva le mie quote gratuitamente”: Morgese accusa Ferragni in TV.

Pandoro Gate, i legali in aula: “Innocente, non c’è reato”, parla anche Chiara Ferragni - Al processo per il Pandoro Gate, i legali di Chiara Ferragni respingono l'accusa di truffa: ecco le dichiarazioni dell'influencer. donnaglamour.it